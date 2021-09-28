Мурашко оценил расходы на борьбу с COVID в этом году в 1 трлн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ рассчитывает, что расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией в России в 2021 году составят около 1 трлн рублей, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Именно она (коронавирусная инфекция - ИФ) изменяет объемы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков (...) Сегодня, за семь месяцев, почти 300 млрд рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах. А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.

29 июня министр оценил общие расходы российской системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 более чем в триллион рублей.

"Больше триллиона рублей у нас ушло", - сказал Мурашко в интервью программе "Познер" на Первом канале.