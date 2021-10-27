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На причастность к убийству банкира Яхонтова проверят его бывшего бизнес-партнера

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве семьи экс-банкира Михаила Яхонтова допрашивает подозреваемого в причастности к преступлению, после чего намерено его задержать, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он не уточнил других подробностей и имени подозреваемого, отметив лишь, что тот является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу и был доставлен к следователю в среду. По словам собеседника агентства. по итогам следственных действий подозреваемый будет задержан.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне стало известно, что в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице найдены тела убитых женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что убитыми являются бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга Антонина Носырева и их 8-летний сын Глеб.

По словам источника, Яхонтов-старший в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года в отношении Яхонтова приставами возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.

Москва Михаил Яхонтов

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