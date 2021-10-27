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Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова, его жены и сына заочно арестован

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Андрея Скрипкина, обвиняемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова, его жены и их малолетнего сына, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Между тем ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следствие по делу об убийстве семьи допрашивает подозреваемого в причастности к преступлению, после чего его намерены задержать.

Он не уточнил других подробностей и имени подозреваемого, отметив лишь, что тот является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу и был доставлен к следователю в среду.

Накануне официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова сообщила журналистам, что днем во вторник в квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об их убийстве.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что убитыми являются бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга Антонина Носырева и их восьмилетний сын Глеб.

По словам источника, Яхонтов-старший в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне приставы возбудили в отношении Яхонтова исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.

Михаил Яхонтов Андрей Скрипкин

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