Суд приговорил убийцу главы УФСИН Забайкалья к 18 годам колонии строгого режима

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд в четверг признал бывшего сторожа охотничьего хозяйства Николая Макарова виновным в убийстве начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Забайкальского края, генерал-майора Евгения Шихова и бизнесмена Виталия Раздобреева.

Как сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора края Евгений Синельников, суд приговорил Макарова к 18 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил иски потерпевших и взыскал в их пользу в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей.

Макаров признан виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Государственное обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде 19 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Группу гособвинителей возглавил прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

Вину 62-летний Макаров не признал. В ходе суда он отказался от первоначальных показаний, сославшись на то, что ничего не помнит, а затем заявил, что убийство совершил не он.

"В ходе расследования уголовного дела следователи тщательным образом изучили все обстоятельства произошедшего. В качестве свидетелей допрошены более 50 человек, назначено и проведено свыше 20 судебных экспертиз", - уточнил "Интерфаксу" старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ Егор Марков.

Было проведено восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Кроме того, по результатам экспертиз на теле и одежде Макарова обнаружены следы выстрела, а на ружье - его биологические следы.

Как сообщалось, Шихов и Раздобреев были застрелены 24 апреля в охотничьем хозяйстве участкового лесничества Карымского района. По подозрению в совершении преступления был задержан и арестован Макаров, который работал сторожем в охотничьем хозяйстве.

Следствие установило, что сторож-разнорабочий Макаров в состоянии алкогольного опьянения стрелял без явных причин. После этого угрожал убить другого рабочего, но был обезоружен.

Ранее в ходе процесса родные погибших заявили гражданские иски. Марина Шихова попросила суд удовлетворить иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, Наталья Раздобреева - 2 млн рублей.