Глава управления ФСИН по Забайкалью был застрелен на охоте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб на охоте от случайного выстрела.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее СУ СК по Забайкальскому краю подтвердил, что два человека были убиты в Карымском районе края. Одним из убитых был начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник застрелил из ружья убил двух человек. Подозреваемый задержан.

Местные СМИ сообщают, что стрелял сторож охотхозяйства, он был пьян.

Сайт регионального УФСИН сообщает, что генерал-майор внутренней службы Шихов был назначен на должность с февраля 2018 года. До этого назначения исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

Родился в поселке Усть-Абакан Хакасии. Образование высшее. Женат, трое детей.