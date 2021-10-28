Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Никаких решений по вопросу введения обязательной вакцинации от коронавируса в России пока не принималось, нужно продолжать следить за развитием ситуации с заболеваемостью COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Посмотрим дальше, как развивается ситуация", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы видите цифры. Изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние. Следим дальше", - добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что в России существенно выросли темпы вакцинации. "Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что эта тенденция не ослабнет по завершении нерабочих дней", - сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что в РФ впервые с начала пандемии выявили более 40 тыс. заразившихся коронавирусом.

Накануне, 27 октября, газета "Известия" сообщила, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направили совместное письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В обращении ассоциации призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, а для борьбы с коронавирусом перейти к "фактически обязательной и всеобщей вакцинации".

Кроме того, компании в этом письме предложили сделать вакцинацию бесплатной не только в государственных, но и в частных медучреждениях. В пресс-службе кабмина заявили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что рассмотрят предложения "в установленном порядке".