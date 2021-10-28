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В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки

В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Еще 40 096 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В октябре в России дважды была преодолена психологическая отметка по числу новых выявлений коронавируса, сначала прирост превысил 30 тыс. заболевших за сутки, теперь же взята планка в 40 тысяч. В осенне-зимний подъем 2020 года максимальное число заражений, зафиксированное 24 декабря, составляло 29 935 случаев.

Эпидемиологи объясняют такой высокий рост большей заразностью штамма "дельта", который доминирует в РФ, а также невысокими темпами вакцинации.

Также установлен суточный антирекорд смертности: в стране умерли 1 159 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, это максимальное значение с 27 июля, в Санкт-Петербурге - 70, в Нижегородской области - 45.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 235 057.

Поправились и выписаны 7 млн 272 053 пациента, в том числе 29 318 за минувшие сутки.

Новые заражения фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве зафиксировано 8 440 новых случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге - 3 186, в Московской области - 2 639.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

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