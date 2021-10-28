В Кремле отнесли вопрос о QR-кодах на транспорте к компетенции регионов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вопрос введения QR-кодов на транспорте относится к компетенции руководителей регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в ряде регионов обсуждается введение QR-кодов на общественном транспорте и рассматривается ли возможность их внедрения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, Пескова спросили о том, связаны ли данные по избыточной смертности в стране именно с коронавирусом, или есть и другие причины.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, совершенно очевидно, что "причина в ковиде". "Однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида", - сказал Песков.