С 1 декабря в детсады Карелии запретили заходить родителям без QR-кодов и ПЦР-тестов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - С 1 декабря родителям при посещении детского сада или школы будет необходимо предъявить QR-код, справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

Те же условия с 1 декабря 2021 года будут действовать в организациях дополнительного образования и детско-юношеских спортивных школах Карелии.

Справка о ПЦР-тесте должна быть получена не ранее чем за 3 дня.

Парфенчиков также сообщил, что в детсадах с 1 по 3 ноября будут организованы дежурные группы для тех детей, чьи родители в этот период работают.

"При этом смешивание детей по возрастам не допускается", - уточнил глава региона.

С 15 октября в регионе введен в регионе доступ по QR-кодам в кафе и рестораны, культурные и спортивные заведения. Без QR-кодов можно пройти в поликлинику и больницу за неотложной помощью.

Кроме того, с 25 октября ввели пропуск по QR-кодам в учреждения регионального УФСИН.

По данным Минздрава Карелии, ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 увеличился со 150 новых случаев в середине сентября до 250-260 - в начале октября. За последние две недели эта цифра выросла до 300-350 новых случаев ежедневно. Всего с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 969 человек.