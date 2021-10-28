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Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о перезапуске информационной кампании по пропаганде вакцинации в связи с неэффективностью предыдущей.

"Абсолютно неверная информация. Информационная кампания - это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, с учетом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации", - сказал Песков.

По его словам, "это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе в разных сегментах - и в традиционных медиа, и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может", - отметил пресс-секретарь президента.

"Кампания есть, и она будет продолжаться", - добавил он.

"Пока мы не достигнем нашей цели, пока не достигнем общественного иммунного барьера (коллективного иммунитета - ИФ), любые наши усилия будут считать недостаточными", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, "мы должны убедить всех", подчеркнув, что информационная кампания постоянно корректируется.

"В данном случае жесткая она или нежесткая – жесткие условия диктует нам пандемия. И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть, если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость", - заключил Песков.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что власти РФ намерены перезапустить информационную кампанию по пропаганде вакцинации. "Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации", - говорилось в материале. В эту информационную работу, по данным источников "Ъ", близких к администрации президента, активно включается внутриполитический блок Кремля.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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