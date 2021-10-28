В переписи населения уже приняли участие более 40% россиян

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU -Во Всероссийской переписи населения чуть менее чем за две недели приняли участие уже 64 млн человек, больше четверти из них сделали это через портал Госуслуг, сообщил глава Росстата Павел Малков на заседании правительства в четверг.

"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписалось 64 млн человек, это примерно 44% населения, идем в графике", - сказал Малков.

Он отметил, что главной новацией нынешней переписи стала возможность переписаться онлайн на портале Госуслуг, и такой возможностью воспользовались уже 17 млн человек - больше четверти от всех тех, кто принял участие в переписи.

Малков напомнил, что поучаствовать в переписи возможно не только в электронном виде, сделать это также можно дома, дождавшись прихода переписчика, или на переписном участке, например, в МФЦ "Мои документы" - сейчас по всей стране открыты более 44 тысяч стационарных переписных участков.

"Наибольшее количество жителей переписалось в Волгоградской области - уже три четверти населения. Дальше идут Мордовия, Тульская область, Тыва, Москва, Курганская область, Чеченская республика. Вот это все наши лидеры. В Чукотском АО вообще почти все переписались, но, правда, там перепись проходила по отдельному графику в основном немного раньше - как в труднодоступной территории", - сказал глава Росстата.

По его данным, по электронной переписи лидерами являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалин и Мордовия.

Основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.