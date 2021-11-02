Жителей Татарстана призвали записаться при переписи татарами

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в видеообращении к соотечественникам призвал их при участии во Всероссийской переписи населения записаться татарами. Его обращение опубликовало республиканское агентство "Татмедиа".

"Уважаемые соплеменники, по всей стране идет перепись населения. Это событие для нас, татар, особенно важно, потому что наши соотечественники живут в разных уголках страны. Сохранение татарами второго места в России по численности зависит от вас, от меня, от всех нас", - сказал Мухаметшин по-татарски.

Он считает, что национальное самоопределение - важная составляющая переписи. Он рассказал, что в детстве учился в русской школе, общался больше на русском языке, а литературный татарский выучил специально, когда стал председателем Госсовета, "читая книги наших депутатов-писателей, дискутируя с ними, обмениваясь мнениями".

"Это общение помогло мне глубже понять роль татар в мировой истории и цели, которые стоят перед нами. Делая выводы из своего жизненного опыта, могу сказать одно, где бы не жили, на каких бы мы языках ни говорили, в наших жилах течет татарская кровь, в генах хранится память. Уважаемые соотечественники, я призываю вас записываться в переписи татарами. Будущее нашего народа в наших руках", - добавил Мухаметшин.

Основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно в том числе через портал госуслуг.