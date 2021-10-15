МВД предупредило о лже-переписчиках в период Всероссийской переписи населения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В рамках проведения Всероссийской переписи населения МВД России предупреждает граждан о появлении мошенников, прикидывающихся переписчиками.

"Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта) и проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с федеральным законом от 25 января 2002 г. №8-ФЗ", - сообщили в пресс-службе столичного МВД в пятницу.

В полиции сообщили, что у переписчиков есть специальная форма - жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

"Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется", - предупреждают в МВД.

Если переписчик не застал дома жильцов, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков для переписи и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале "Госуслуги".

Как отмечают в ведомстве, информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. "Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища", - сказали в полиции.

"Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги", - подчеркнули в МВД.

В случае возникновения сомнений в полиции рекомендуют позвонить на ближайший переписной участок, а о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112, либо - участковому уполномоченному полиции.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Россияне могут принять в ней участие через портал Госуслуг (Gosuslugi.ru). Переписчики будут обходить квартиры и заносить данные граждан на планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".