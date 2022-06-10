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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В РФ решили ликвидировать за экстремизм Всетатарский общественный центр

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в пятницу принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр, функционирование которого было приостановлено из-за экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Сегодня была оглашена резолютивная часть решения. Суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана и принял решение ликвидировать ВТОЦ как экстремистскую организацию", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура Татарстана подала в Верховный суд республики административный иск о ликвидации региональной общественной организации Всетатарский общественный центр.

В октябре 2021 года министерство юстиции России приостановило работу ВТОЦ из-за осуществления им экстремистской деятельности.

ВТОЦ был основан в 1988 году и ранее являлся одной из наиболее активных общественных организаций националистического толка в регионе. В последние годы ВТОЦ превратился фактически в немногочисленный клуб ветеранов татарского националистического движения.

Татарстан
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