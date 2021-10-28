Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Петербургский адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу", что объявлен в розыск.

"20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно - достаточно мне позвонить", - сказал Павлов в четверг.

По его словам, о том, что он объявлен в розыск, стало известно от следователя Александра Чабана, который ведет дело Сафронова и который рассказал тому об этом.

О каком розыске идет речь - федеральном, межгосударственном или международном, пока неизвестно, пояснил агентству Павлов. В соответствующей базе МВД Павлова сейчас нет.

Адвокат настаивает, что ведущий его дело следователь находится под контролем спецслужб и следователя, который ведет дело Сафронова.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В чем обвиняют Павлова

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного - советника главы "Роскосмоса", журналиста Сафронова, обвиняемого, в свою очередь, в госизмене.

Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

По решению суда Павлову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без запрета на передвижение, но с ограничением на использование средств связи.

В сентябре Павлов сообщил, что уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России.

Дело Павлова ведет Следственный комитет России, дело Сафронова - ФСБ.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.