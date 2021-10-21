Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат Павлов подал в суд на РКН и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта "Команды 29"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов подал иск к генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору из-за блокировки сайта правозащитного объединения "Команда 29", которое он возглавлял.

"Истец просит признать незаконным решение о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу http://team29.org и ограничение доступа к ресурсу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы в четверг. Ответчиками по административному иску заявлены Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор.

Решение о принятии иска к производству пока не принято, утончили в суде.

В РоссииОбвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФОбвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФЧитать подробнее

Роскомнадзор 16 июля по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29".

В регуляторе заявили, что "сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S., включенной Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

Позже "Команда 29" заявила о самороспуске и прекращении деятельности.

"Объединения уже не существует, но это не значит, что мы с бывшими коллегами смирились с тем, что к нему закрыли доступ по надуманным причинам", - сказал Павлов.

"Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, специализируются на делах, связанных с гостайной и безопасностью. В частности, они защищали и защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденную за шпионаж бывшего топ-менеджер "Интер РАО" Карину Цуркан. Они также представляли признанные запрещенные в РФ и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.

В 2021 году руководитель "Команды 29", адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования и уехал за границу.

Иван Павлов Команда 29

Новости по теме

Новости

Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

Путин заявил, что санкции против нуждающихся стран противоречат гуманизму

В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });