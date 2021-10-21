Адвокат Павлов подал в суд на РКН и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта "Команды 29"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов подал иск к генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору из-за блокировки сайта правозащитного объединения "Команда 29", которое он возглавлял.

"Истец просит признать незаконным решение о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу http://team29.org и ограничение доступа к ресурсу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы в четверг. Ответчиками по административному иску заявлены Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор.

Решение о принятии иска к производству пока не принято, утончили в суде.

Роскомнадзор 16 июля по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29".

В регуляторе заявили, что "сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S., включенной Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

Позже "Команда 29" заявила о самороспуске и прекращении деятельности.

"Объединения уже не существует, но это не значит, что мы с бывшими коллегами смирились с тем, что к нему закрыли доступ по надуманным причинам", - сказал Павлов.

"Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, специализируются на делах, связанных с гостайной и безопасностью. В частности, они защищали и защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденную за шпионаж бывшего топ-менеджер "Интер РАО" Карину Цуркан. Они также представляли признанные запрещенные в РФ и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.

В 2021 году руководитель "Команды 29", адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования и уехал за границу.