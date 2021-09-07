Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ

Адвокат Иван Павлов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский адвокат Иван Павлов, ставший фигурантом дела о разглашении тайны следствия, сообщил, что уехал из страны.

"Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. (...) Теперь я эмигрант", - говорится в заявлении Павлова, обнародованном во вторник.

По словам адвоката, сейчас он находится в Грузии.

Павлов пояснил, что отсутствие запретов на выезд было "знаком, указывающим на выход".

"На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц. Надо отдать должное терпению наших процессуальных оппонентов, которые все эти четыре месяца ждали, не предпринимая никаких брутальных действий. Хотя была информация о более жестком сценарии событий, который должен был закончиться арестом", - говорится в заявлении адвоката.

Павлов отметил, что пока остается в Грузии. "Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве", - пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что в будущем намерен вернуться в Россию. "Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь. А пока что займусь своими новыми проектами и буду налаживать прежнюю работу, как теперь говорят, "на удаленке", - заключил Павлов.

Уголовное дело против адвоката

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

По решению суда, Павлову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действия. В частности, адвокату было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет. Ограничений на передвижение суд адвокату не установил.

Деятельность Павлова

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и другие. Он также представлял интересы признанных в РФ иноагентами, запрещенных и ликвидированных как экстремистские организаций, основанных Алексеем Навальным.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в госизмене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Павлов защищает журналиста со дня задержания.