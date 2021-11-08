Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат Иван Павлов обжалует внесение в реестр иноагентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов, внесенный как физическое лицо в реестр иностранных агентов, будет обжаловать решение Минюста через суд, заявила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Елизавета Александрова-Зорина.

В РоссииМинюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана ПавловаМинюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана ПавловаЧитать подробнее

По ее словам, Павлов "этого признания давно ждал". Адвокат отмечает, что "его работа всегда строилась на законе, гласности и иронии", добавила Александрова-Зорина.

Минюст РФ в понедельник внес в реестр СМИ-иноагентов Павлова, а также еще четверых участников созданного им правозащитного объединения "Команда 29". Оно было ликвидировано в июле 2021 года после блокировки сайта.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу. Адвокат объявлен в розыск.

Иван Павлов

Новости по теме

Новости

"Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Минюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана Павлова

Минюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана Павлова

Что произошло за день: понедельник, 8 ноября

Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

Источники сообщили о переговорах о переходе "Квадры" к структурам "Росатома"

Депутат Рашкин выразил готовность дать объяснения в СК по делу о лосе

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });