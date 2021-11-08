Адвокат Иван Павлов обжалует внесение в реестр иноагентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов, внесенный как физическое лицо в реестр иностранных агентов, будет обжаловать решение Минюста через суд, заявила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Елизавета Александрова-Зорина.

По ее словам, Павлов "этого признания давно ждал". Адвокат отмечает, что "его работа всегда строилась на законе, гласности и иронии", добавила Александрова-Зорина.

Минюст РФ в понедельник внес в реестр СМИ-иноагентов Павлова, а также еще четверых участников созданного им правозащитного объединения "Команда 29". Оно было ликвидировано в июле 2021 года после блокировки сайта.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу. Адвокат объявлен в розыск.