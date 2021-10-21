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Петербургских студентов набирают в антикоронавирусные дружины

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Северо-Западном институте управления РАНХиГС набирают студентов в "антиковидные" дружины, которые будут следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщил в четверг "Интерфаксу" куратор проекта, декан факультета социальных технологий Олег Кузин.

"Начнем с метро, потому что (...) это, наверное, самая опасная по распространению зона. Планируется, что работать дружины будут в самое пиковое время: с 7 до 8 часов утра - до занятий; после 16 часов - после занятий, когда идет вечерний час пик", - рассказал декан.

Он отметил, что члены дружины будут напоминать гражданам о необходимости ношения масок. "Задача такая - вошли, представились: "Уважаемые граждане! В вагоне работает студенческая антиковидная дружина. Убедительная просьба - надеть маски или поправить маски, и привести их в соответствие с требованиями санэпиднадзора", - описал действия дружины Кузин.

Если будет много пассажиров, то убеждать пассажиров надеть маски члены дружины будут уже на платформе во время посадки в поезд, объяснил представитель вуза.

Декан считает, что личное обращение к гражданам намного эффективней, чем обращение робота по линии связи в метро. "Когда человек подходит, то трудней отказать", - считает руководитель.

Кузин сообщил, что планируется охватить и другие виды общественного транспорта - пригородные электрички, автобусы, трамваи, троллейбусы. Если к проекту подключатся спонсоры, то дружины смогут сами выдавать маски пассажирам, сказал руководитель.

По его словам, антикоронавирусные дружины не будут стремиться наказать нарушителя. "Мы не ставим перед собой задачи (...) реализовать карательные функции - собрать с тысячи граждан по 4 тыс. рублей и пополнить городскую казну, что в принципе тоже было бы неплохо. И если с нами пойдут те, кто уполномочен это делать, то с наиболее упертыми (пассажирами - ИФ), может быть, так и надо делать", - объяснил Кузин.

Он сообщил, что когда дружины будут сформированы, то вуз обратится за согласованием в правоохранительные органы.

"У нас 200 тыс. студентов (в РАНХиГС в целом - ИФ) дневных отделений, поэтому мы можно сформировать хоть 200, хоть 300 бригад", - заключил Кузин.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
РАНХиГС Олег Кузин Петербург Коронавирус

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