Саратовская полиция нашла охотничий карабин на имя Рашкина на месте охоты

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полицейские обнаружили охотничий карабин и разрешение на оружие на имя депутата Госдумы от Компартии Валерия Рашкина рядом с местом разделки туши животного в лесополосе в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.", - сказали в пресс-службе управления журналистам.

Топор, два ножа и туша лося

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержаны подозреваемые в браконьерстве, в багажнике автомобиля которых обнаружена туша лося. В числе охотников может быть депутат Рашкин.

Так, по сообщению пресс-службы областного комитета охотничьего хозяйства, двух человек задержали на территории охотничьих угодий Лысогорского района Саратовской области в ночь на пятницу.

"Примерно в 23:00 были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Найден автомобиль, при осмотре которого обнаружена туша лося. Рядом с автомобилем находились двое граждан, которые на вопросы представителей органов правопорядка отвечали, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе. В машине также находились орудия разделки со следами крови", - говорится в сообщении.

Разрешения на добычу животного охотники не предоставили. На охотничье угодье квота добычи лося не устанавливалась, говорится в пресс-релизе. "Произошедшие события имеют признаки уголовного преступления, ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Соответствующее заявление подано в отдел полиции", - отмечается в пресс-релизе.

Со своей стороны, ГУ МВД региона сообщает, что в ходе выезда по сообщению о выстрелах в Лысогорском районе участковый уполномоченный полиции совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружил на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 г.р.

"При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался", - сказано в сообщении.

В настоящее время задержанные проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного.

По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 1, статьи 258 УК РФ (незаконная охота).

Имена охотников не назывались, однако источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в числе охотников был, предположительно, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

В свою очередь в КПРФ сообщили, что проверяют информацию о задержании подозреваемых в браконьерстве в Саратовской области, к которому может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Депутатский иммунитет

Вместе с тем, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил "Интерфаксу", что "сведениями о том, что нарушены права Валерия Рашкина, в партии пока не располагают".

"В настоящее время никакого дела не может быть возбуждено против Рашкина – ни административного, ни уголовного, так как он имеет статус депутата Госдумы", - сказал Синельщиков.

Он добавил, что "даже привлечь ответственности за то, что он якобы уклонился от медосвидетельствования, если такое было, это можно только через Думу, так как это для этого уже должно быть судебное решение".

"Проверка вокруг ситуации, наверняка идёт. Полиция имеет право проводить проверку, независимо от того, депутат или нет, не используя уголовного процесса, могут собирать объяснения и так далее, но следственные действия в отношении него проводить не могут", - пояснил Синельщиков.