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Автора фотопровокации на фоне собора Василия Блаженного выдворят из России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд постановил выдворить из России блогера Руслана Бобиева, который недавно опубликовал фотографию с интимным подтекстом на фоне собора Василия Блаженного. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Бобиев признан виновным по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Суд назначил ему выдворение из страны и штраф в размере пяти тысяч рублей.

На фото блогер с девушкой, на которой была куртка с надписью "полиция" на спине, имитировали оральный секс.

Суд назначил девушке также десять суток ареста.

Материалы на эту пару полиция передала в Следственный комитет, "учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих", сообщили в ГУ МВД Москвы.

Москва Руслан Бобиев МВД СКР Собор Василия Блаженного

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