Что произошло за день: пятница, 29 октября

Новый антирекорд по числу смертей от COVID в России, приговоры по делам о пожаре в "Зимней вишне" и о скандальной фотосессии на фоне храма в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки смертность от COVID-19 достигла нового антирекорда. Скончались 1 163 пациента. Заболели еще 39 849 человек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте смертности в России в сентябре на 18,3% год к году за счет случаев летального исхода из-за COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил увеличение смертности среди детей. Северный флот и Западный военный округ сообщили о поставках кислорода региональным больницам.

- Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали под Саратовом по подозрению в браконьерстве. В полиции сообщили, что в багажнике подозреваемых были разделанная туша лося, топор и ножи со следами крови. Позднее стало известно о найденных карабине и разрешении на оружие на имя Рашкина. Сам он заявил, что тушу оставили другие люди, а он и его спутники решили отвезти ее в полицию.

- В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября. В Минэкономразвития РФ отметили необходимостьуделять особое внимание внутреннему спросу на энергоуголь.

- Суд в Кемерове вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне". Управляющая ТЦ Надежда Судденок получила 13,5 лет колонии, технический директор ТЦ Георгий Соболев - 11 лет, охранник Сергей Антюшин - восемь лет, начальник пожарного караула Сергей Генин - пять лет, руководитель тушения Андрей Бурсин - шесть лет. Главу компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию, Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 годам колонии, сотрудника этой компании Александра Никитина - к 5,5 годам.

- Участники фотосессии на фоне храма Василия Блаженного получили 10 месяцев колонии общего режима. Тверской суд Москвы признал блогера из Таджикистана Руслани Талабджона (Руслана Бобиева) и модель Анастасию Чистову (Асю Акимову) виновными в оскорблении чувств верующих.

- Блогер Андрей Пыж получил пять лет колонии общего режима за незаконное получение секретных сведений. По версии следствия, 37-летний житель Ленинградской области собрал данные о режимных объектах в Московском регионе и передал их за границу. Пыж вину не признал.

- Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией. Стоимость стены протяженностью в сто километров, которая должна защитить страну от потока мигрантов, оценивается примерно в 353 млн евро.