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РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок

РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие решения о включении вакцинации против COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок, говорится в сообщении союза.

"Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции провел детальное обсуждение российской и международной практики вакцинации против COVID-19. Координационный совет РСПП считает, что наиболее эффективным средством для достижения целевого коллективного иммунитета не менее 80% от населения России является переход к обязательной вакцинации и внесении вакцинации против COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок", - говорится в письме главы РСПП Александра Шохина, которое опубликовал союз.

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"Резкий рост заболеваемости COVID-19 в октябре 2021 года практически по всем регионам России привел к вынужденному решению объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В ряде регионов временный период нерабочих дней расширен. Кроме того, субъекты Российской Федерации вынуждены вводить ограничительные меры в отношении работы организаций и предприятий, торговых центров вплоть до временного прекращения их работы и доступа населения в общественные места. Всё это приводит к существенным финансовым потерям для бизнеса", - отмечается в сообщении РСПП.

РСПП коронавирус

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