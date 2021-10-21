Путин объяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.

"Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь (прививок - ИФ), но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи, отвечая на вопрос, как он относится к обязательной вакцинации от коронавируса как к решению проблемы.

При этом он напомнил, что, в соответствии с действующим законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии, по рекомендациям главных врачей в отношении отдельных категорий граждан. "Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", - сказал Путин.

Глава государства рассказал, что уже многократно слышал о том, что в Россию приезжают граждане европейских стран, делают прививку российской вакциной "Спутник V", а у себя на родине покупают справку о том, что привиты "Пфайзером". "Серьезно, это, причем, врачи говорят из европейских стран. Считают, что все-таки "Спутник" более надежный, более безопасный", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что говорит это не для пропаганды российской вакцины. "Я говорю о том, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза: "Над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы". И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь", - сказал глава государства.

Путин отметил, что это касается не только России, но и других стран. "Есть только два варианта развития событий для каждого человека - или переболеть, или вакцинироваться, и между "струйками дождя" проскользнуть не удастся. Нужно повышать доверие граждан к действиям государства, нужно быть более убедительными, доказывать все, показывать на примерах. Надеюсь, у нас это будет получаться", - отметил президент РФ.