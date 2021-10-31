Объем вакцинации от COVID-19 в Москве вырос в 4-5 раз по сравнению с августом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москвичи начали активно прививаться от COVID-19 в период нерабочих дней, объем вакцинации вырос до пяти раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр города добавил, что активно также начали прививаться пожилые москвичи, к чему власти их в последнее время активно призывали.

Столичный градоначальник также напомнил, что число пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в городе выросло до 70.

Период с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве нерабочими днями.