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В Молдавии заявили о необходимости провести аудит долга за газ из РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Размер долга Молдавии за российский газ следует определить на основе данных аудита, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, участвующий в переговорах молдавской делегации с "Газпромом".

"Дискуссии ведутся в конструктивном ключе и прилагаются усилия, чтобы найти точку пересечения интересов обеих сторон", - написал Спыну в фейсбуке, комментируя ход переговоров, которые в пятницу продолжаются уже третий день.

Он напомнил, что Молдавия заинтересована в подписании долгосрочного контракта, похожего на предыдущий. "Что касается объемов сформировавшегося долга, Молдавия считает, что стороны могут его согласовать только после аудита", - отметил вице-премьер страны.

Кишинев и Москва пока так и не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года контракта на поставку газа потребителям Молдавии. Таким образом, этот контракт истекает в понедельник, 1 ноября.

Российская сторона готова поставлять Молдавии газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдавии в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе.

Молдавия потребляет ежегодно около 3 млрд кубометров газа, из которых 2 млрд кубометров приходится на непризнанное Приднестровье, а 1 млрд кубометров газа - на всю остальную территорию Молдавии. Исторически Молдавия всегда получала газ только от "Газпрома".

Молдавия Андрей Спыну Газпром

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