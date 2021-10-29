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"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" в пятницу выиграл еще один тендер молдавской Energocom, в рамках которого поставит государственной компании 12,125 млн куб. м газа, сообщил журналистам директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

"По результатам указанной процедуры закупки компания заключила с Energocom индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт-ч. Это приблизительно 12,125 млн куб. м", - уточнил он.

Ранее "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку Energocom 0,5 млн куб. м газа 29 октября.

Кроме того, Украина направила Молдавии на возвратной основе 15 млн куб. м газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта").

Нафтогаз Украина Молдав

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