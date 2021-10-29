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Путин отправил Мурашко и его замов в регионы с тяжелой COVID-ситуацией

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновникам поручено оказать региональным медикам методическую и иную необходимую помощь, добавил он.

Президентским указом в стране с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлевать их по мере ситуации. Отдельные регионы сообщали о нехватке медиков, вакцин или кислорода. Ряду регионов помогает с врачами и с обустройством временных инфекционных госпиталей Минобороны.

По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, за минувшие сутки в стране умерли рекордные 1163 зараженных коронавирусом, прирост заболеваемости составил 39 849 случаев против 40 096 днем ранее.

Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Михаил Мурашко Минздрав коронавирус

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