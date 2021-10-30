Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России рекомендует использовать однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" для ревакцинации, заявил в субботу глава ведомства Михаил Мурашко.

"Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал он журналистам во Владимирской области.

Мурашко также сообщил, что число вакцинирующихся против COVID-19 в России за последние полторы недели выросло практически в четыре раза.

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