В Новосибирской области задумались об отстранении непривитых чиновников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Не прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19 чиновники могут быть отстранены от работы, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

"С моими коллегами из региональных органов власти завтра на совещании по коронавирусу мы пообсуждаем текущую ситуацию по вакцинированию, тех результатов, которых мы достигли, а второе - отстранение тех сотрудников, которые не выполняют требование главного санитарного врача. Поэтому просьба - подготовить статистику департаменту государственной службы", - сказал он.

Глава региона отметил, что сотрудники органов власти региона и муниципалитетов относятся к числу тех, для кого вакцинация обязательна в соответствии с постановлением главного санитарного врача Новосибирской области.

Со своей стороны начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в регионе продолжается шестую неделю подряд, за прошедшую неделю заболели 2 316 человек - на 19% больше, чем неделей ранее.

"Коэффициент распространения у нас на протяжении четырех недель выше единицы", - сказал он.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в регионе после введения обязательной вакцинации отдельных категорий населения темпы вакцинации значительно выросли, первым компонентом привито 905 797 человек, закончили вакцинацию 799 458 тыс. человек.

"На сегодняшний день все в достаточном количестве, 268 707 доз (вакцины - ИФ) еще есть", - сказал он.

Что касается заболеваемости коронавирусной инфекцией, сказал Хальзов, за минувшие сутки зарегистрировано 334 новых случая, общее число инфицированных с начала пандемии в области - 71 301. Госпитализировано за сутки 99 человек. Развернуто более 4 тыс. "ковидных" коек, резерв еще есть, однако перепрофилирование больниц продолжается, сказал он.