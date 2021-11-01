В Кремле напомнили главам регионов об их ответственности в пандемию

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главы регионов играют ключевую роль в обеспечении санитарной безопасности граждан в условиях борьбы с коронавирусом, на них лежит большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что конкретных формализованных оценок нет, но ответственность каждого главы региона возрастает в кризисных пандемических условиях.

Так он ответил на вопрос, является ли для Кремля качество борьбы с коронавирусом в том или ином регионе важным критерием эффективности работы губернаторов при принятии решения об их соответствии занимаемой должности.

"Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения фактически санитарной безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", - отметил Песков.

По его словам, каждый глава региона имеет особые полномочия для борьбы с распространением коронавируса и реализует их.