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Из-за обмеления рек досрочно прекратили навигацию в Татарстане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На две недели раньше срока закрылась пассажирская навигация в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Навигация закрылась на две недели раньше из-за низкого уровня воды на реке Волга. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что навигация 2021 года по Волге и Каме стартовала 30 апреля. Пассажирские перевозки в пригородном сообщении на водном транспорте на территории Татарстана осуществляли АО "Судоходная компания "Татфлот" и ООО "Производственное объединение нерудных материалов "Набережные Челны".

За навигацию 2021 года судоходные компании перевезли 367,87 тыс. пассажиров. Это на 16,5% выше по сравнению с 2020 годом – тогда пассажиропоток составил 315,54 тыс. пассажиров.

Татарстан

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