Уровень воды в Куйбышевском водохранилище стал ниже среднемноголетних значений

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевское водохранилище обмелело, уровень воды сейчас ниже среднемноголетних значений на 104 см. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

"2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. Уровень воды по гидропосту Верхний Услон на 26 сентября составляет 50,76 метра по Балтийской системе, что ниже среднемноголетних на 104 см. По сравнению с маловодным 2010 годом уровень водохранилища выше на 112 см", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что минимальная навигационная отметка для Куйбышевского водохранилища 49 м по Балтийской системе - не достигнута. Но, несмотря на это, обмелевшие участки становятся причиной того, что на реках в Татарстане на мель садятся катера.

В Минэкологии также сообщили, что прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды. Причина тому – низкая величина суммарного притока в Куйбышевское водохранилище (3700-3800 куб. м/сут) и сбросные расходы, установленные с 11 сентября Росводресурсами (4700 куб. м/сут).

"Интенсивность снижения уровня воды в течение сентября-октября прогнозируется порядка 1-1,5 см в сутки. К 31 октября, согласно прогнозным значениям, уровень водохранилища понизится до отметки 50,3 метра по Балтийской системе", - сообщаминистерства.