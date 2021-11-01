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В Приамурье открыли новый путепровод через Транссиб вместо рухнувшего

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Автодорожный мост через Транссибирскую магистраль в городе Свободный Амурской области, который возводился взамен рухнувшего три года назад, сдан в эксплуатацию, сообщает региональный Минтранс.

"Учитывая социальную значимость автомобильного путепровода и благодаря федеральной поддержке, путепровод через железную дорогу возведен по строительным срокам достаточно оперативно. Подрядчик выполнил все контрактные обязательства", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Минтранса области Дмитрия Лучникова.

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Строительство велось над действующем участком Транссибирской магистрали без остановки движения поездов и минимальным применением технологических окон. Протяженность нового сооружения составляет 174 метра, его промежуточные опоры находятся в габарите железной дороги. Пролетное строение - металлическое из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации. Путепровод соединил "Центральную" и "Залинейную" части города.

"Новый путепровод готов, работы закончены в срок, мы полностью уверены в его качестве и надежности. Технологии и материалы, используемые при строительстве, отвечают всем мировым стандартам", - отметил генеральный директор ООО "СК Мостотрест" (подрядчик) Виктор Мартыненко.

Как сообщалось, 9 октября 2018 года два пролета виадука 1982 года постройки обрушились на пути Транссиба под тяжестью большегруза. В этот момент под мостом находился грузовой состав. Водитель фуры был госпитализирован.

Движение поездов по Транссибу через станцию Свободный было полностью восстановлено на третий день после аварии. Разделенный на две части Транссибом город соединяла объездная дорога. Строительство было начато осенью 2020 года.

Свободный Амурская область Приамурье Транссиб

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