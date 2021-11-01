Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу о государственной измене в отношении журналиста Ивана Сафронова, сообщил источник "Интерфакса".

"Следственные действия, связанные со сбором доказательств по уголовному делу, завершены. В настоящее время обвиняемый и адвокаты приступили к ознакомлению с материалами", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, сбор доказательств по делу журналиста у следствия занял почти полтора года.

Официальными комментариями следствия по ситуации, а также комментариями защиты Сафронова "Интерфакс" пока не располагает.

Вместе с тем, накануне один из адвокатов журналиста Дмитрий Талантов сообщил у себя в фейсбуке, что обжаловал в суде как нарушающий конституционное право на защиту запрет следователя делать ему какие-либо записи при изучении материалов дела.

"Вправе ли я, знакомясь с такими материалами, фиксировать в "не секретную", не отбираемую следователем, часть своего адвокатского производства свои мысли, позицию, планы? При условии, что они даже близко не касаются секретной фактологии. Ну, например, записать: "Изучить вопрос поручения производства конкретному эксперту при назначении экспертизы учреждению". Разумеется - да. Поскольку тут гостайной и не пахнет", - написал защитник.

"Теперь что происходит на практике. Если передо мной лежит "секретный" том или документ, следователь просто не дает мне взять в руку ручку и листок. А если я, все-таки, делаю самую безобидную запись - вырывает лист и приобщает его к "секретной" тетради, которую запирает в сейф", - добавил адвокат.

Он также отметил, что "только материалы секретных экспертиз превышают 1000 листов".

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

Как заявляли адвокаты Сафронова сразу после его задержания, следствие считает, что журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его работой в СМИ.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.