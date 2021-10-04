Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова в СИЗО еще на три месяца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 7 января арест журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Таким образом, Сафронов проведет под арестом полтора года.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

Как заявляли адвокаты Сафронова сразу после его задержания, следствие считает, что журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин опроверг эту версию.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.