Обвиняемый в госизмене Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово" на трое суток из-за нарушения правил, сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"На встрече с членами ОНК Сафронов сообщил, что был помещён на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене. Он пожаловался на то, что в карцер ему не позволили взять маску для сна, закрывающую глаза, и из-за яркого света ему трудно спать",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в карцер также нельзя брать свои продукты, полученные в передаче, и находиться там в своей одежде, поэтому Сафронов был переодет в чёрную тюремную робу и брюки.

"Сафронов рассказал, что карцер из себя представляет стандартную камеру, однако койка там в дневное время пристёгнута к стене и раскладывается только на время сна - с 22:00 до 6:00",- сказал представитель комиссии.

Члены ОНК также встретились с арестованным в феврале 2021 года политологом Демури Ворониным, который является фигурантом расследования, связанного с Сафронова.

В ОНК сообщили, что Воронин попросил дать ему возможность пообщаться с психологом, но администрация изолятора ему отказывает, ссылаясь на отсутствие такого специалиста в штате СИЗО. При этом жалоб на здоровье Воронин не высказывал.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. По версии следствия, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Во вторник стало известно, что в деле появился ещё один эпизод. Как полагает следствие, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.