Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Военные продолжат строительство быстровозводимых медкомплексов для больных COVID

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом.

"Я вас эту работу (по борьбе с коронавирусом - ИФ) прошу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в понедельник.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу на совещании доложил, что его ведомство готово, как и в 2020 году, развернуть в любой точке страны девять госпиталей со всем необходимым оборудованием и персоналом.

"Сегодня из этого числа задействованы наши медицинские мощности в Хакасии, Московской области, Тульской области, Абхазии и ряде субъектов Российской Федерации, где без оборудования, чисто медицинский персонал занимается этими вещами. При получении ваших поручений готовы немедленно реагировать", - сказал министр.

Хроника коронавируса. Октябрь.

20
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.28 октября. Государственные и частные кладбища Филиппин закрываются для посетителей во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших.26 октября. Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре.25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сеуле готовятся к празднованию Хэллоуина. Сотрудники здравоохранения дезинфицируют улицы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Минобороны РФ Сергей Шойгу Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Пандемия коронавируса

На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });