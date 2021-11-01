Военные продолжат строительство быстровозводимых медкомплексов для больных COVID

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом.

"Я вас эту работу (по борьбе с коронавирусом - ИФ) прошу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в понедельник.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу на совещании доложил, что его ведомство готово, как и в 2020 году, развернуть в любой точке страны девять госпиталей со всем необходимым оборудованием и персоналом.

"Сегодня из этого числа задействованы наши медицинские мощности в Хакасии, Московской области, Тульской области, Абхазии и ряде субъектов Российской Федерации, где без оборудования, чисто медицинский персонал занимается этими вещами. При получении ваших поручений готовы немедленно реагировать", - сказал министр.