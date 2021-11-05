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Минобороны РФ создало резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах РФ создан резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу Минобороны России.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", - говорится в сообщении.

В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

"Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысяч койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с Covid-19", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, "на сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находится около 1 тысячи гражданских лиц".

"Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил, что его ведомство готово, как и в 2020 году, развернуть в любой точке страны девять госпиталей со всем необходимым оборудованием и персоналом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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