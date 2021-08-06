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Опрос показал, что 32% россиян уверены в скором улучшении своей жизни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Практически каждый третий россиянин (32%) считает, что есть основания ожидать улучшений в своей жизни, а также в жизни своих семей, в ближайшие полгода-год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь сограждан, ожидающих ухудшений в своей жизни, оказалось втрое меньше (10%), 40% россиян не видят для себя и своих семей каких-либо изменений на данный период, отмечают социологи.

Что касается ожиданий относительно жизни в стране в целом через полгода-год, то, согласно данным ФОМ, 40% россиян не ждут изменений, 28% сограждан настроены на улучшение, 17% респондентов полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 16 - 18 июля 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

ФОМ

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