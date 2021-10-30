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Повышения своего уровня жизни в ближайший год ожидает почти каждый третий россиянин

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Около трети россиян (31%) ожидают в течение ближайшего года повышения своего уровня жизни и уровня жизни своих семей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

При этом только 14% респондентов (каждый седьмой опрошенный) считают, что станут жить хуже, показало исследование.

В свою очередь, более трети россиян (36%) не ожидают, что в течение ближайшего года в их жизни что-то изменится, отмечают социологи.

Кроме того, по данным ФОМ, каждый пятый опрошенный (18%) ожидает улучшение жизни в стране в целом, каждый четвертый (25%) ожидает ухудшений, 41% респондентов полагают, что каких-либо изменений ждать не стоит.

Всероссийский опрос был проведён 8-10 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах.

ФОМ Россия

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