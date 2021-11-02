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По факту падения рабочих в яму с кипятком в лицее возбуждено дело о халатности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске в больнице умер один из троих рабочих, которые утром в понедельник осматривали теплоузел в подвале лицея №12 и провалились в яму с кипятком. Как сообщает СК, по факту возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности гибель человека и тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

Пострадали два сотрудника ООО "Сибирская генерирующая компания" и лицейский слесарь. В Новосибирском филиале СГК уточнили, что погиб сотрудник этого предприятия - слесарь теплосетевого подразделения. Компания пообещала помочь его семье. Двое других пострадавших остаются в реанимации.

По версии следствия, пока они осматривали подвальные помещения, под ними обрушилось перекрытие. По делу назначены экспертизы. Следствие выясняет причины аварии.

Прокуратура организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ. Также она оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

Новосибирск СКР СГК

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