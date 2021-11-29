Умер последний из провалившихся в кипяток в подвале лицея в Новосибирске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске умер последний из трех рабочих, которые утром 1 ноября провалились в яму с кипятком в подвале лицея №12, сообщили "Интерфаксу" в Новосибирской областной клинической больнице.

Первый из троих умер 2 ноября, второй - 8 ноября.

Это были сотрудники новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" и лицейский слесарь. 1 ноября они проверяли тепловой узел здания в подвале и обнаружили утечку. Под ними обвалилась бетонная плита, и они оказались в яме с горячей водой.

По факту в СК возбудили уголовное дело о халатности. Свою проверку проводит и прокуратура.