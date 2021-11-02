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Рабочий, провалившийся в яму с кипятком в новосибирском лицее, скончался в больнице

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Один из троих мужчин, устранявших утечку в системе отопления новосибирского лицея и провалившихся в яму с кипятком, скончался, сообщили "Интерфаксу" в Новосибирской областной клинической больнице.

"Один умер, двое - в реанимации", - сказали в больнице.

Как сообщалось, утром в понедельник сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея N12 на ул. Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла здания, в подвале лицея была выявлена утечка.

По данным прокуратуры региона, в подвале здания лицея произошло обрушение бетонной плиты, в результате школьный слесарь и два сотрудника СГК провалились в яму с горячим теплоносителем (кипятком).

Прокуратура организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ, также прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

Кроме того, следственные органы СКР по региону проводят по данному факту доследственную проверку.

Новосибирск СГК

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