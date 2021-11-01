В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Утром 1 ноября в Центральном районе Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком в подвале лицея, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании". Все трое госпитализированы.

В компании уточнили, что это случилось в лицее №12 на Серебренниковской улице. Проверку теплового узла здания проводили два сотрудника СГК и лицейский слесарь.

"В ходе обследования провалился пол подвала", - сказали в пресс-службе.

В областном управлении Следственного комитета сообщили, что началась доследственная проверка по публикациям об этом инциденте.