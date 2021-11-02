Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Флаг Республики Татарстан Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться "президентами", не будет корректироваться из-за критической позиции Республики Татарстан.

По итогам заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" он сообщил, что депутаты не сделали ничего нового: "из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в проект".

"Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы", - сказал Крашенинников журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможности корректировок законопроекта из-за позиции Татарстана.

Парламентарий отметил, что в Думу уже поступило более 80 заключений на законопроект и единственный отрицательный отзыв на документ отправил Татарстан.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится уже на следующей неделе, а принять его в окончательном чтении Госдума может в декабре.

О чем закон

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" был внесен в Госдуму в конце сентября председателями комитетов по госстроительству обеих палат парламента - Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Документ в том числе предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков (сейчас - не более двух), унификацию названия должностей руководителей регионов ("глава субъекта"), сокращение срока представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней. В документе также прямо прописывается запрет использовать слово "президент" в названии глав субъектов.

Комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть этот законопроект в первом чтении 9 ноября.

Единственный российский регион, где глава субъекта именуется "президентом" - Татарстан. В республике законопроект раскритиковали.