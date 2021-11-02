Крашенинников считает необходимым отдельный закон о местном самоуправлении

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что в Думу нужно внести и проработать отдельный законопроект о местном самоуправлении. Он сказал это в Екатеринбурге на ассаамблее Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

В Госдуму уже внесен законопроект о принципах организации власти в регионах.

Крашенинников напомнил, что власть в России делится на федеральную, региональную и муниципальную.

"С точки зрения федеральной мы приняли Конституцию по поводу судов, по поводу правительства, Думы и Совета Федерации, правоохранительных органов. Сейчас (на рассмотрение внесен - ИФ) вот этот закон ("Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" - ИФ). Конечно, из него плавно будет вытекать закон о местном самоуправлении. Хочу сказать, что это будут не поправки, а новый закон", - сказал депутат и добавил, что работа над законопроектом уже началась.

По его оценке законопроект о местном самоуправлении еще недостаточно проработан, но его уже пора вносить в Думу и дорабатывать.

Законопроект № 1256381-7 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков, унификацию названия должности руководителей регионов ("глава субъекта"), сокращение срока представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней.