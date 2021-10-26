Песков счел отдельным мнением решение парламента Татарстана сохранить должность президента

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Отказ депутатов Госсовета Татарстана поддержать проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" - это не юридически оформленное решение, а мнение, которое будет учтено в ходе дальнейшего обсуждения документа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это мнение о законопроекте. Мы, безусловно, с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом", - сказал Песков журналистам.

"В данном случае речь не идет о фиксации какого-то положения де-юре. Это именно мнение, которое высказано, и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения, они все будут учитываться", - отметил Песков.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Представляя документ на заседании парламента Татарстана, депутат Альберт Хабибуллин сказал, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства.