Парламент Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Представляя документ на заседании парламента Татарстана, депутат Альберт Хабибуллин сказал, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ.

"В представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов государственной власти", - сказал Хабибуллин.

Депутат отметил, что это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

"Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ, установить единственно возможные сроки полномочий законодательного, представительного органов субъектов РФ и высшего должного лица. Федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ", - добавил Хабибуллин.

В связи с изложенным, он просил не поддерживать проект федерального закона в представленной редакции. Кроме того, депутатам Госдумы от Татарстана рекомендовано поддержать позицию парламента республики.

27 сентября в Госдуму был внесен законопроект, который, в частности, предполагает введение единого наименования главы региона и отмену ограничений на два срока губернаторства подряд. Фиксированный срок полномочий - пять лет.