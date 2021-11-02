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Обвинение попросило девять лет колонии для девелопера Худояна

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам колонии общего режима владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"В ходе прений сторон государственное обвинение предложило суду назначить Худояну наказание в виде лишения свободы сроком девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в Коптевском суде Москвы во вторник.

Для другого подсудимого – бывшего гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева – прокуратура запросила восемь лет колонии.

Фигурантам вменяется особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Худоян с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщалось, сумма ущерба по делу составила 3,7 млрд руб.

Весной 2018 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена – заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Все трое в настоящее время находятся на свободе, однако обвинения с них еще не сняты.

Optima Development Альберт Худоян

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